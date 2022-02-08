Минстрой назвал три причины падения объемов строительства многоквартирного жилья в Приангарье

В 2021 году в Приангарье сократились объёмы многоквартирного строительства и возник дефицит жилья. Почему это произошло, прокомментировал министр строительства Иркутской области Павел Писарев.

По данным регионального минстроя, в 2021 году в области введено в строй 1млн 203 тыс. 756 квадратных метров жилья. При этом, ввод жилья в сегменте ИЖС составил 908 249 кв. м, в МКД – 295 507 кв. м. В 2020 году этот показатель в сегменте многоквартирных домов был значительно выше – 454,1 тыс. кв. м.

– Не могу сказать, что соотношение ввода жилья – 30% в МКД и 70% в ИЖС – это неправильно. Тем более, учитывая, что сейчас правительство Российской Федерации уделяет особое внимание как раз индивидуальному жилищному строительству, и ставит перед субъектами задачу увеличивать объёмы ИЖС, – отметил Павел Писарев.

Тем не менее, он считает, что спад ввода жилья по МКД в регионе произошёл по нескольким причинам. Например, в Иркутске много жилья не было введено из-за проблем с седьмой подзоной приаэродромной территории, что ещё более заметно отразится на итогах строительной отрасли в 1-2 кварталах уже текущего года.

Также, по мнению министра, строительство МКД снизилось из-за отсутствия в области крупных предприятий по производству строительных материалов.

– Если раньше – ещё даже 15 лет назад – в Иркутской области было много домостроительных комбинатов, то сейчас их нет. Надо развивать такие предприятия, и мы постоянно обсуждаем эту тему с Союзом строителей. Например, в Иркутской области есть Фонд развития промышленности, который может очень серьёзно поддержать тех, кто хочет заниматься производством строительных материалов. Но в этом должны быть заинтересованы сами предприниматели, – сказал Павел Писарев.

Ещё одной причиной дефицита многоквартирного жилья он считает нежелание региональных застройщиков строить на перспективу.

– В других субъектах РФ застройщики возводят дома наперёд, у нас – строят столько, сколько могут продать сейчас. Но их тоже можно понять: застройщики считают свою экономику, и не видят смысла финансово вкладываться, если не смогут продать свой продукт, – отметил министр.

При этом Павел Писарев подчеркнул, что перспективы для роста строительства МКД у иркутских застройщиков есть. В частности, большой земельный участок под многоэтажные дома рассматривается рядом с Малой Еланкой и Мамонами. Его потенциал, по словам министра, как минимум 10-12 млн кв м жилья.

– Строительство сдерживает только отсутствие инженерной инфраструктуры. Несколько застройщиков заявились в программу «Стимул», которая рассчитана как раз на поддержку проектов по созданию инженерной инфраструктуры. Мы готовы работать со всеми застройщиками региона, чтобы они вошли в программу, и с 2023-2024 года уже начали строить, – пояснил Павел Писарев.