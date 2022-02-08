На расселение аварийного жилья в Приангарье направят более 3,8 млрд рублей

В Иркутской области в 2021 году 4,15 тысячи граждан, проживавших в аварийном и ветхом жилье, смогли улучшить жилищные условия. За год в рамках государственной программы региона «Доступное жилье» расселено 77,7 тысячи квадратных метров площади в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Черемхове, Братске, Зиме и других населенных пунктах. На эти цели направлено более 2 млрд 155 млн рублей, сообщил министр строительства Иркутской области Павел Писарев во время пресс-конференции, которая состоялась 8 февраля.

В этому году на расселение направят в 1,7 раз больше средств.

– На 2022-й на переселение предусмотрено более 3 млрд 836 млн рублей, планируется расселить 102,3 тысячи квадратных метров площади, улучшить свои жилищные условия смогут 5,6 тысячи жителей региона, – подчеркнул Павел Писарев.

