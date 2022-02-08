МЧС запретило проводить «Дни Скорости на льду Байкала»

На февраль и март 2022 года запланированы более 40 мероприятий, которые связаны с выходом на лёд, сообщает МЧС по Иркутской области. Среди них – соревнования по подледной рыбалке, ультрамарафон «Adrenalin Rushians Ultra Ice Marathon», фестивали ледовых скульптур «Живи на Байкале» и зимнего плавания «Ольхон Ice Fest 2022», ледовый переход «Встреча с Байкалом», соревнования по ледовому гольфу, cплав на спортивных рафтах и многие другие.

– Областным законодательством установлено: лица, организующие на водных объектах соревнования, праздники, физкультурные, культурно-массовые и иные подобные мероприятия, обязаны информировать об этом надзорные органы в письменной форме за десять дней до даты их проведения с предоставлением сведений в соответствии с регламентом, – отметил Александр Козлов, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области. – Такой срок установлен для проверки безопасности участка водного объекта: замеров толщины льда, отслеживания тенденции к нарастанию или истончению ледового покрова, расчетов допустимой нагрузки на ледовое поле по заявленному числу участников.

В ведомстве обращают внимание, что организаторы часто нарушают сроки уведомления, а также запрет выезда на лед транспортных средств вне ледовых переправ. Именно по этой причине МЧС выступило против проведения заездов «Дни скорости на льду Байкала», которые были запланированы с 20 февраля по 10 марта в проливе Малое море.

– Нынешней зимой ледовая обстановка на Байкале сложная – процессы ледообразования не завершены. Из-за неустойчивого температурного режима нарастание льда происходит медленно, структура его неоднородна, наблюдаются многочисленные трещины и щели. Лед частично встал в районе заливов, но при этом он не набрал крепости, толщина его имеет резкие перепады, сопряжение с берегом слабое. Штормовые ветры, характерные для зимнего периода, способствуют разрушению ледовых полей, образованию трещин, торосов. В районе пролива Малое Море толщина льда составляет от 2 до 35 сантиметров, – подчеркнул начальник Центра ГИМС.

По мнению МЧС, проведение фестиваля автотранспорта «Дни Скорости на льду Байкала» представляет угрозу причинения вреда жизни здоровью граждан, кроме того приведет к нарушению требований Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» и может нанести ущерб природным комплексам уникальной экологической зоны Прибайкалья.