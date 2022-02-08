Временный центр ОРВИ в иркутском Сибэкспоцентре может принимать до 1000 человек в день

За первый день работы временного пункта диагностики и тестирования респираторных заболеваний в Сибэкспоцентре врачи приняли 525 человек со всего Иркутска. Сегодня утром – ещё порядка 150, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Для удобства работает электронная очередь. После беседы с врачом можно сразу сдать тест на ковид. При положительном результате пациенты отправляются в отдельную зону, где с ними работают доктора. Консультируют, есть возможность получить необходимые лекарства на курс лечения. Дальше пациентов сопровождают сотрудники колл-центра. Они дистанционно наблюдают заболевших, при необходимости могут скорректировать схему лечения, – отметил глава региона.



По словам главы региона, пропускная способность пункта — 1000 человек в день. Принцип одного окна значительно ускоряет логистику пациентов.

Временный пункт в Сибэкпоцентре был организован в связи с резким ростом заболеваемости и большой нагрузкой на поликлиники города. 8 февраля в Иркутской области в очередной раз обновлен рекорд по суточной заболеваемости – 2 713 человек.