«ИНК-Капитал» присоединилось к Социальной хартии российского бизнеса, разработанной РСПП

АО «ИНК-Капитал» (холдинговая компания ИНК) присоединилось к Социальной хартии российского бизнеса, разработанной по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Она представляет собой платформу для формирования корпоративной стратегии, политики и практики в соответствии с задачами устойчивого развития бизнеса на основе эффективного управления ESG-факторами и рисками, конструктивного взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также с учетом интересов общества и задач устойчивого развития страны.

К Социальной хартии уже присоединились 283 организации – компании, отраслевые и региональные объединения бизнеса и другие НКО – с общей численностью около 10 миллионов работников.

Среди основных принципов хартии – экономическая свобода и ответственность, партнерство в бизнесе, отношение к работникам как к важнейшей ценности компании, надежное и качественное удовлетворение запросов и ожиданий потребителей товаров и услуг, отношения с деловыми партнерами, основанные на взаимном уважении, признание неприкосновенности и соблюдение прав человека при принятии решений, сохранение окружающей среды, а также участие в развитии местного сообщества.

– Наша компания выстроила стратегию взаимоотношений с работниками, основанную на равных правах. А это прежде всего выполнение всех договоренностей, забота о каждом члене коллектива, миссия и ценности, разработанные внутри компании и принятые каждым участником команды, – отметила генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых. – Очень важна социальная ответственность компании на территории присутствия. Ярким примером является реализуемый группой компаний ИНК проект «Усть-Кут – территория будущего». Мы вносим значимый вклад в благоустройство территорий, образование (открытие «ИНК-Классов»), здравоохранение (строительство госпиталя, реабилитация жителей города после перенесенной коронавирусной инфекции), создание рабочих мест и реализацию проектов в сфере культуры, а также проектируем и строим новый микрорайон для работников строящегося завода полимеров.

К приоритетам деятельности ИНК относится прежде всего бережное отношение к природе, это неотъемлемая часть корпоративной миссии, компания заботится о здоровье своих сотрудников, реализует социальные и благотворительные программы, финансово поддерживает значимые культурные и общественные события региона, оказывает адресную помощь незащищенным группам населения.

Социальная хартия признана организациями бизнеса, соответствует ключевым международным документам в области общественного развития, в том числе принципам Глобального Договора ООН, положениям принятой ООН Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, 2 гелиевых завода и Иркутский завод полимеров. Общее число сотрудников компаний группы – более 11 тыс. человек.