Правительство РФ утвердило концепцию регулирования криптовалют

Законопроект подготовят к 18 февраля, сообщает РБК.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой после ознакомления с концепцией Минфина заявил, что ее принятие станет «прорывом для России». По словам Лугового, жители страны смогут покупать, продавать и пользоваться криптовалютой.

«Государство сможет контролировать этот серый рынок и тем самым обеспечить поступления в бюджет в виде налоговый отчислений. Их объем оценивается в 1 трлн рублей», – отметил депутат.

Напомним, что ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил признать майнинг отдельным видом предпринимательства. Кроме того, он предложил ввести регулирование энергопотребеления для майнинга и дифференциацию энерготарифов для населения.