Чистая прибыль ВТБ за январь 2022 года составила 1,3 млрд рублей

Сегодня Банк ВТБ (ПАО) (далее — Банк) публикует основные финансовые результаты по РСБУ за январь 2022 года.

Михаил Коваленко, Старший вице-президент, Руководитель департамента учета и отчетности, отметил:

«Результаты января отражают устойчивую структуру баланса, высокую ликвидность, а также сезонную динамику бизнеса и финансовых результатов.

Текущие показатели являются основой для роста объемов бизнеса и показателей прибыльности в течение года в соответствии со стратегическими ориентирами».

Доходы и прибыль

Чистая прибыль Банка за январь 2022 года составила 1,3 млрд рублей, при этом чистые процентные доходы в январе составили 44,2 млрд рублей, чистые комиссионные доходы — 9,4 млрд рублей. Расходы на создание резервов под обесценение составили 8,3 млрд рублей за январь 2022 года, снизившись на 54,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соотношение объема созданных резервов к совокупному кредитному портфелю по состоянию на 1 февраля 2022 года составило 5,1% (4,8% на 1 января 2022 года).

Расходы на содержание персонала и административные расходы составили 15,2 млрд рублей за январь 2022 года, увеличившись на 13,4% год к году.

Балансовые показатели

Совокупные активы Банка по состоянию на 1 февраля 2022 года составили 19,5 трлн рублей, увеличившись на 1,8% за январь 2022 года.

Совокупный кредитный портфель составил 13,3 трлн рублей, сократившись за январь 2022 года на 0,2% в связи с погашением ряда кредитов. При этом розничный кредитный портфель Банка увеличился на 1,0%.

По состоянию на 1 февраля 2022 года выдано более 76 млрд рублей ипотечных кредитов, на 67% выше соответствующего периода предыдущего года, что в том числе связано с ожиданиями относительно дальнейшего роста ставок, а также привлекательными условиями Банка относительно рынка.

В соответствии со стратегией развития банка ВТБ доля розничного бизнеса в совокупном кредитном портфеле Банка продолжает расти, увеличившись в январе до 31,7% по сравнению с 31,4% на начало года.

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, составил 9,1 трлн рублей, сократившись на 0,8% с начала года.

С начала года Банк ВТБ вновь демонстрирует рост кредитования клиентов Среднего и малого бизнеса: только за один месяц кредитный портфель увеличился на 13,8 млрд рублей с приростом практически на 1%, тем самым нивелировав незначительную просадку портфеля в соответствии с контрактными сроками погашения задолженности, наблюдаемую на входящую дату текущего года. Следует отметить, что рост объемов кредитования осуществляется в условиях, когда исторически январь является сложным с точки зрения сезонной кредитной активности.

Портфель ценных бумаг с начала года сократился на 0,6%, составив 3,3 трлн рублей, в том числе и за счет продажи корпоративных облигаций. Так же стоит отметить сложности геополитической обстановки, оказавшей значительное влияние на фондовые рынки, что повлекло за собой снижение стоимости по ряду активов.

Средства клиентов по состоянию на 1 февраля 2022 года составили 16,7 трлн рублей, увеличившись с начала года на 1,1%.

Средства клиентов — юридических лиц составили 10,9 трлн рублей, увеличились на 1,9% с начала года. В январе наблюдалась положительная динамика роста средств клиентов Корпоративно-инвестиционного бизнеса. Рост остатков на депозитных счетах клиентов данного сегмента бизнеса за январь составил 12%, на текущих счетах 4%. Рост средств клиентов крупного бизнеса обеспечивался, в том числе привлечением средств от клиентов нефтегазовой и атомной отрасли.

Также отмечается прирост объемов привлеченных средств на 5,7%, на 113 млрд рублей с начала года (в основном, за счет ресурсов до востребования) по клиентам сегмента Среднего и малого бизнеса. Частично данный рост объясняется возвратом средств, традиционно выводимых к концу завершенного года.

Средства клиентов — физических лиц составили 5,8 трлн рублей, сократившись на 0,5% с начала года.

Портфель средств физических лиц сократился на 1,1% (без учета эскроу), за счет оттока средств с текущих счетов (-5,5%), портфель депозитов в январе вырос на 2,6%.

Структура клиентских привлечений остается стабильной: 65,2% составляют средства юридических лиц, 34,8% — средства физических лиц.

Капитал и нормативы достаточности капитала банка ВТБ

По состоянию на 1 февраля 2022 года общий регулятивный капитал Банка составил 1 701,1 млрд рублей (1,7 трлн рублей), уменьшившись на 5,6% за январь.

В структуре общего капитала по состоянию на 1 февраля 2022 года основную часть составляет базовый капитал в размере 1 152,6 млрд рублей и основной капитал в размере 1 534,4 млрд рублей.

Базовый капитал за январь уменьшился на 89,5 млрд рублей или на 7,2 %.

Основной капитал за этот же период уменьшился на 77,8 млрд рублей или на 4,8 %.

Нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 февраля 2022 года норматив Н1.0 (общий) составлял 10,2% (минимально допустимое значение — 8%), Н1.1 (базовый) — 6,89% (минимально допустимое значение — 4,5%), Н1.2 (основной) — 9,18% (минимально допустимое значение — 6%).

Активы, взвешенные с учетом риска (RWA) (знаменатель норматива достаточности собственных средств (капитала), Н1.0) за январь 2022 года выросли на 1,4% достигнув 16 680,3 млрд рублей.

Представленные выше неаудированные финансовые показатели Банка ВТБ (ПАО) представляют собой данные, сформированные на основании данных форм 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» и 0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации», а также данных оперативной управленческой отчетности, в части корректировок для публикуемых форм. Расчет нормативов достаточности капитала произведен на основании оперативных данных. Данные финансовые показатели являются предварительными и могут быть дополнены и изменены в процессе подготовки публикуемой отчетности Банка ВТБ (ПАО). В результате таких дополнений и изменений окончательные значения могут отличаться от представленных здесь предварительных финансовых показателей.