«Открытие Капитал» предоставит финансирование компании Whoosh для реализации стратегии экспансии в странах ЕС и СНГ

«Открытие Капитал», дочерняя компания банка «Открытие», предоставит мезонинное финансирование компании Whoosh для реализации стратегии экспансии в странах ЕС и СНГ в 2022 году. С 2020 года «Открытие» стратегический финансовый партнер компании Whoosh, лидера сегмента аренды электросамокатов. Компания оказывает услуги в сфере шеринга средств индивидуальной мобильности, закрывающих потребность транспорта последней мили. В 2020-2021 гг. компания успешно реализовала масштабную стратегию развития, увеличила географию присутствия до 20 городов в РФ и по праву завоевала лидирующие позиции на динамично развивающемся российском рынке.

Дмитрий Чуйко, основатель Whoosh: «Мы постоянно вкладываем в развитие своих продуктов, внедряем новые подходы и технологии. При этом поддерживаем высокий темп роста компании, что требует значительных инвестиций. С поддержкой партнеров в 2022 году Whoosh выйдет на международные рынки и продолжит увеличивать присутствие в России. Уверен, наша модель работы и собственные технологические наработки позволят нам быть успешными и на более конкурентных, чем Россия, рынках».

Тимур Хамраев, вице-президент банка «Открытие», генеральный директор «Открытие Капитал»: «Банк доволен сотрудничеством с Whoosh и считает его взаимовыгодным. Компания планомерно добивается поставленных стратегических целей и логичным продолжением развития ее бизнеса в этом году является экспансия в страны ЕС и СНГ. Мы считаем, что это важный стратегический шаг, успешная реализация которого позволит увеличить стоимость бизнеса для выхода на рынки капитала и монетизации акционерной стоимости в среднесрочной перспективе».