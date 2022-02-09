ГПБ-факторинг увеличил кредитный портфель на 158% по итогам 2021 года

По итогам 12 месяцев 2021 года портфель дочерней компании Банка «ГПБ-факторинг» достиг отметки в 133,5 млрд рублей, превысив уровень прошлого года на 158%. Рекордная динамика бизнеса компании была обеспечена ростом операций с клиентами из нефтегазовой, строительной, металлургической, машиностроительной и торговой отраслей.

«Быстрые темпы восстановления экономики РФ, профессионализм и слаженность в работе команд «ГПБ-факторинга» и Банка, фокус на технологическое совершенствование всех процессов финансирования способствовали достижению отличных результатом по итогам 2021 года. Уверены, что благодаря совместным усилиям нам удастся и в новом году упрочить рыночную позицию Группы Газпромбанка, а также существенно оптимизировать все бизнес-процессы, сохраняя при этом неизменно высокое качество работы с нашими партнерами», – отметила Первый Вице-Президент Банка Оксана Панченко.

«Итоги 2021 года превзошли наши ожидания. Наряду с рекордной динамикой объема бизнеса мы отмечаем существенный рост технологичности компании, который позволяет реализовать сложные проекты, прежде всего, в сегменте программ финансирования поставщиков (Supply chain finance), в рамках которых мы выплачиваем финансирование в режиме день-в-день уже тысячам контрагентов наших клиентов. Знаковым событием года для компании стал запуск собственной Supply chain finance-платформы, передового IT-решения для реализации факторинговых сделок. Уже в 2022 г. все клиенты Группы Газпромбанка получат доступ к факторингу через единую цифровую экосистему «ГПБ Бизнес-онлайн». Мы продолжим концентрировать внимание на трансформации бизнес-процессов и развитии инновационных решений, отвечая растущим ожиданиям клиентов», – сказал генеральный директор «ГПБ-факторинг» Корнелиу Робу.