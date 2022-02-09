ГПБ Мобайл заработал в Иркутске республике Коми

Газпромбанк запустил мобильного оператора ГПБ Мобайл еще в двух регионах: республике Коми и Иркутске. С 8 февраля SIM-карту нового оператора можно получить в отделениях Банка, а также клиенты смогут воспользоваться доставкой: выгодные тарифы на связь и интернет можно протестировать, не выходя из дома. Для оформления SIM-карты при себе нужно иметь паспорт. Представитель Банка привезет SIM-карту и договор об оказании услуг связи в любое удобное место.

В случае, если абонент является держателем банковской карты Газпромбанка, он также может присоединиться к программе лояльности мобильного оператора «Быть вместе», которая позволит получать скидку на связь до 70% в зависимости от выполнения условий программы лояльности.

Продуктовая линейка «Быть вместе» представлена четырьмя тарифами: «Легко», «Удобно» «Выгодно» и «Всегда». Например, тарифный план «Легко», включающий в себя 200 минут звонков и 10 Гб интернета, с учетом максимальной скидки может обойтись участнику программы лояльности в республике Коми всего в 75 рублей в месяц. Для тех, кто не является клиентами Газпромбанка, тариф обойдется в 250 рублей в месяц. За эту сумму абоненту также дается 50 SMS и безлимитная связь внутри сети.

Что касается Иркутска, то 600 минут звонков и 25 Гб интернета по тарифному плану «Выгодно» с учетом максимальной скидки обойдутся в 150 рублей в месяц. Для тех, кто не является клиентом Газпромбанка, тариф обойдется в 500 рублей в месяц.

Мобильный оператор начал свою работу в декабре 2020 года на инфраструктурной базе сети Tele2. Протестировать связь можно бесплатно - при подключении абоненты получают 5 Гб интернета и 200 минут на 14 дней в подарок, а после первого пополнения счета сумма платежа удваивается. Кроме этого, за переход к оператору ГПБ Мобайл со своим основным номером счет абонента пополняется на 1000 бонусных рублей.

Подробнее с информацией о мобильном операторе, порядке заключения договора оказания услуг связи, действующих тарифов и правилах участия в программе лояльности «Быть вместе» можно ознакомиться здесь.