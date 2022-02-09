Дальневосточный банк укрепил свои позиции в ТОП-100 крупнейших российских банков

По состоянию на 01 января 2022 года Дальневосточный банк занимает 97-ю строчку в ТОП-100 российских банков по версии Banki.ru, на 6 пунктов укрепив свои позиции по сравнению с аналогичной датой прошлого года (103-я строчка). Рейтинг рассчитывается по методике Banki.ru с использованием отчетности кредитных организаций РФ, публикуемой на сайте Банка России.

«Рост финансовых показателей АО «Дальневосточный банк» даже в непростой текущей экономической ситуации говорит о безусловной положительной динамике его развития», -отметил Президент Сергей Маринин.

Сегодня региональную сеть Дальневосточного банка формируют более 30 офисов в экономически значимых городах Дальнего Востока и Восточной Сибири. По основным показателям банк входит в ТОП-100 по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и ТОП-100 российских надежных банков по версии журнала Forbes.