За бронирование отелей на Booking.com держатели карт "Мир" от Примсоцбанка получат до 10% кэшбэка

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить до 10% кэшбэка на кошелёк Booking.com за оплату бронирования отелей в России на специальном сайте.



Для этого понадобится:



• перейти на booking.com/privetmir и зарегистрироваться;

• выбрать отели и оплатить бронирование картой «Мир». В зависимости от отеля при каждом бронировании вы получите кэшбэк от 4% до 10% на Ваш кошелёк Booking.com.



– Кэшбэк будет начислен в рублях не ранее 64 дней после вашего отъезда из отеля. Воспользоваться полученной суммой можно будет в течение 2 лет. Акция действует с 26 января по 31 декабря 2022, – говорится в сообщении банка.



Банк отмечает, что:



• Кэшбэк начисляется за оплату бронирования отелей в России картой «Мир» на booking.com/privetmir;

• Предложение действует для зарегистрированных пользователей Booking.com. При регистрации укажите почту, которую вы будете использовать при бронировании;

• Процент кэшбэка зависит от конкретного отеля и отображается на сайте в виде суммы в рублях;

• Акция не действует в мобильном приложении Booking.com.



Организатор акции booking.com.

Booking.com B.V. Herengracht 597 1017 CE Амстердам Нидерланды. Регистрационные данные компании: Kamer van Koophandel Amsterdam (Торговый реестр коммерческой и промышленной палаты Амстердама). Номер файла: 31047344. Регистрационный номер НДС: NL805734958B01.

