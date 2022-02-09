Райффайзен Банк увеличил портфель факторинга на 74% по итогам 2021 года

Объем факторингового портфеля Райффайзенбанка по итогам 2021 года вырос на 74% и составил 48,4 млрд рублей (27,8 млрд руб. — по итогам 2020 г.).

Факторинг остается одним из самых популярных инструментов финансирования: он позволяет более гибко и эффективно управлять бизнес-процессами , контролировать риски. Как показало исследование Райффайзен Банка и аналитического агентства B2B International в 2021 году, крупный и средний бизнес считает, что факторинг лучше других инструментов финансирования адаптирован под бизнес-процессы конкретной компании. Интерес к этому цифровому инструменту в ближайшее время будет только расти.

Райффайзен Банк предоставляет широкую линейку решений — от классических продуктов с регрессом и без регресса до реверсивного факторинга. Банк является членом Ассоциации факторинговых компаний России (АФК), в рамках которой принимает непосредственное участие в формировании рынка услуг факторинга в России, а также развивает свой продукт в соответствии с потребностями клиентов.