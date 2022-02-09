Райффайзен Банк увеличил портфель факторинга на 74% по итогам 2021 года

Объем факторингового портфеля Райффайзенбанка по итогам 2021 года вырос на 74% и составил 48,4 млрд рублей (27,8 млрд руб. — по итогам 2020 г.).
Факторинг остается одним из самых популярных инструментов финансирования: он позволяет более гибко и эффективно управлять
Райффайзен Банк предоставляет широкую линейку решений — от классических продуктов с регрессом и без регресса до реверсивного факторинга. Банк является членом Ассоциации факторинговых компаний России (АФК), в рамках которой принимает непосредственное участие в формировании рынка услуг факторинга в России, а также развивает свой продукт в соответствии с потребностями клиентов.
«2022 год станет для факторинга новым этапом развития: компании оценили преимущества новых сервисов, в том числе цифровых, заложили планы по развитию бизнеса, и в целом готовы к новым рынкам и взаимодействию с поставщиками. Преимуществом факторинга остается возможность гибкого управления