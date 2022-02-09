Реалист Банк повысил ставки по вкладам до 10,06 % годовых

С 8 февраля Реалист Банк сообщил о повышении ставок по депозитам для физических лиц.



– Внесены изменения в условия и увеличены ставки вклада «РАСТУЩИЙ ДОХОД». Так, например, максимальная ставка вклада сроком размещения с 541-го до 730 дней составит 10,06 % годовых в росс. рублях. С этой же даты повышена ставка вклада «РЕАЛИСТ ПРЕМИУМ 2022» с 9% годовых до 9,5% в рублях РФ, – говорится в сообщении банка.