Россельхозбанк определил топ-10 самых популярных моделей тракторов

На платформе для предприятий АПК svoefermerstvo.ru от Россельхозбанка вышел рейтинг популярных тракторов. В топ-10 самых востребованных тракторов вошли 3 модели отечественного производства и 7 моделей зарубежных марок, отлично зарекомендовавших себя на российских полях.

При составлении рейтинга применялся комплексный подход, который учитывал спрос и популярность поисковых запросов пользователей на определенные модели сельхозтехники.

Современных аграриев можно условно разделить на три группы: малые хозяйства, нуждающиеся в легкой, универсальной и маневренной технике, средние хозяйства, закупающие также универсальную, но более тяжелую технику для полей и масштабных животноводческих площадок, и крупные хозяйства, закупающие трактора, способные тянуть посевные и почвообрабатывающие комплексы с шириной захвата до 30 метров. По этому принципу трактора можно классифицировать по мощности. Спрос на первые значительно выше последних в силу многочисленности малых хозяйств. В каждой категории мощности был отобран лидер, который и вошел в рейтинг.

Однако не только размер хозяйства и мощность техники имеют значение. Трендом современного земледелия сегодня можно назвать экологичность, то есть стремление к минимизации ущерба для почвы от применяемой техники. Тяжелые машины, казалось бы, должны причинять полю значительный ущерб: из-за огромного давления почва под ними уплотняется, не только снижая показатели плодородия, но и образуя своеобразные бассейны между колеями, откуда не уходит дождевая вода. Но современные технологии производства тракторов позволяют равномерно распределять вес машины по грунту. Применяя новейшие разработки, конструкторы минимизируют давление на почву, таким образом, мощнейший трактор причиняет полю не больше ущерба, чем более легкая модель.

Другой тренд механизаторов направлен на экономичные технологии точного земледелия – картирование зон урожайности полей и дифференцированное внесение удобрений. Все представленные в нашем рейтинге машины адаптированы к этим технологиям.

Рейтинг

На 10-м месте рейтинга разместился «мегатрактор» из Германии Case IH Quadtrac 620, это настоящий гигант – один из самых мощных тракторов в мире. Этот гусеничный трактор практически не имеет конкурентов в мире, но и стоит не дешево. Цены на вторичном рынке колеблются в пределах 15-42 миллионов рублей. Case IH Quadtrac подходит крупным хозяйствам, соответственно, в объемах спроса проигрывает более доступным и менее мощным «полевым коллегам».

9-e и 8-е места рейтинга заняли трактора зарубежных брендов, также предназначенные для крупных хозяйств. New Holland серии T9 и John Deere серии 8R не только мощные и надежные в эксплуатации, но и удобные и комфортные для пользователя. Они предназначены для энергоемких сельхозработ на значительных посевных площадях.

Места рейтинга с 7 по 5 заняли сразу три популярных отечественных бренда: Ростсельмаш с маркой RSM 2375, Terrion ATM 7360 от АгроТехМаш и Кировец К-7М К-742М Петербургского тракторного завода. Это бесспорные лидеры отечественного тракторостроения.

На третьем и втором местах рейтинга расположились зарубежные марки Massey Ferguson MF 6713 (США) и Valtra серии A4 (Финляндия) соответственно. Это лёгкие и маневренные трактора с простым управлением, которые, тем не менее, обеспечивают необходимое усилие на грунт и обладают нужным запасом мощности для навесного оборудования, чем и ценятся у своих пользователей.

Лидером хит-парада, который уже много лет остается номером 1 по популярности среди тракторов России, стал легендарный МТЗ 82 - идеальное решение для небольших хозяйств в доступном ценовом сегменте.

Подробнее узнать о преимуществах и технических характеристиках представленных в рейтинге тракторов, можно в разделе «Агромнение» платформы «Своё Фермерство» в обзорной статье.

Рейтинг составлен на основе поисковых запросов пользователей на маркетплейсе svoefermerstvo.ru

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