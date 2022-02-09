En+ Group проведет серию бесплатных семинаров и вебинаров для соискателей грантов по экологическим проектам

Компания организует серию очных семинаров, консультаций и вебинаров для соискателей грантового конкурса, направленного на поддержку экологических инициатив по защите Байкала и водных экосистем регионов. Информация от ведущих экспертов поможет участникам проекта подготовить свои заявки и повысить шансы на получение гранта. В числе основных тем обучающих мероприятий: основные правила оформления заявки на конкурс, тренды экологических проектов, составление бюджета проекта. Подключиться к онлайн обучению можно из любого города, зарегистрировавшись на сайте проекта, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Очные семинары и консультации пройдут с 12 по 21 февраля в Нижнем Новгороде, Ангарске, Иркутске, Дивногорске, Улан-Уде, Байкальске, Северобайкальске, Усть-Илимске, Красноярске и Миассе. Каждый желающий сможет прийти со своим проектом и получить личную консультацию по своим задачам. Подробное расписание мероприятий доступно по ссылке. Участие бесплатное.

16 февраля для соискателей пройдет вебинар на тему «Как подготовить заявку на грантовый конкурс». На курсе рассмотрят структуру заявки, участники вместе со спикером разберут, с чего ее можно и нужно начинать заполнять и в процессе выяснят, где брать идеи для проекта и чем можно усилить уже имеющуюся инициативу.

24 февраля на вебинаре «Актуальная повестка экологических проектов» участники курса проанализируют и рассмотрят примеры современных экологических практик, найдут универсальные принципы, которые можно использовать в проектах, чтобы усилить заявку.

2 марта на курсе «Как составить бюджет проекта» будет подробно рассмотрена задача грамотного составления бюджета, какие есть ограничения в рамках конкурса, что обязательно стоит включить, а какие расходы лучше исключить из бюджета проекта при оформлении заявки.

Грантовый конкурс экологических проектов – часть комплексной программы En+ Group по защите Байкала и других водных экосистем в регионах, запущенной в 2011 году по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Конкурс проводится с целью внедрения и развития новых механизмов поддержки инициатив местного сообщества в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата, а также направлен на формирование сообщества из экспертов, активистов, лидеров мнений, объединенных идеями экологической ответственности.

Размер грантового фонда в 2022 году составит 10 млн рублей, максимальная сумма гранта – 500 тыс. рублей. Прием заявок продлится до 15 марта 2022 года. Информацию о конкурсе, положение, форму заявки и контактную информацию можно найти на сайте конкурса www.enplus-grant.ru.