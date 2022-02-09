Спрос на кредитные карты в России удвоился в январе

Чаще всего их берут граждане в возрасте от 18 до 24 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование маркетплейса «Сравни.ру».

Аналитики объясняют это активной позицией банков по привлечению более молодых заемщиков (до 25 лет). При этом реже всего кредитные заявки оформляют россияне старше 55 лет.

«В этом году спрос на кредитные продукты увеличился из-за повышенных инфляционных ожиданий. Когда пользователям не хватает собственных средств для приобретения крупных покупок, они оформляют кредитные карты. Это позволяет им разумно планировать свои траты и распоряжаться бюджетом», – прокомментировал ТАСС результаты исследования директор отдела аналитики «Сравни.ру» Роман Романчук.

Напомним, что ранее эксперты заявили о падении спроса на автокредиты и ипотеку. Так, в январе выдано 95,4 тыс. ипотечных кредитов против 96,0 тыс. в январе 2021 года. Помимо этого банки выдали 59,8 тыс. автокредитов против 62,8 тыс. кредитов год назад.