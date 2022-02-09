Владелец «Сильвер Молла» снова ходатайствует об открытии торгового центра

ТЦ остается закрытым уже больше месяца.

30 декабря центр закрыли на 30 дней из-за грубых нарушений пожарной безопасности. Владелец попытался оспорить решение в суде и досрочно открыть «Сильвер Молл», но там ему отказали. После истечения 30-дневного срока суд вынес решение о втором закрытии молла. Владелец вновь пытается оспорить решение.

«7 февраля 2022 года в Свердловский районный суд г.Иркутска поступило ходатайство представителя ООО «Интеграл-Девелопмент» о досрочном прекращении исполнения постановления о назначении наказания в виде приостановления деятельности нежилого здания и ускоренном рассмотрения заявления о снятии запрета деятельности здания МТРК «Сильвер-Молл», расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Сергеева, дом 3/5», – говорится в сообщении суда.

Судебное заседание назначено на 11 февраля.