Федеральные застройщики не торопятся осваивать Иркутскую область

Региональный минстрой не подтверждает информацию о том, что крупные федеральные строительные компании проявляют реальный интерес к нашему рынку. Одна из причин такой незаинтересованности – отсутствие площадок с готовой инженерной инфраструктурой.

– Если мы инфраструктуру не разовьём, то застройщик и не придёт. Поэтому для строительства МКД надо вовлекать в оборот земельные участки не для хаотичной точечной застройки, а развивать потенциал комплексного освоения территорий, – считает министр строительства Иркутской области Павел Писарев. – И здесь в помощь программа «Стимул», позволяющая получать инфраструктурные бюджетные кредиты на развитие инженерных сетей.

Министр рассказал, что по программе «Стимул» в 2022 году в регионе запланировано порядка 1,5 миллиарда рублей. Это деньги, которые позволят вводить инфраструктуру всем застройщикам, работающим в Иркутской области, которые получили одобрение своих заявок на выполнение технологических мероприятий по присоединению к инженерным сетям

По информации министра, по программе на текущий год одобрено 25 мероприятий по присоединению к инженерным сетям – водоснабжению, водоотведению, тепло- и электроснабжению, а также на строительство двух дорог – в частности, в Иркутском районе заявился застройщик коттеджного посёлка Хрустальный Парк – и школы в Дзержинске.

– Я считаю, что в Иркутской области достаточно своих застройщиков, и главное – не чтобы федеральные компании пришли в регион, а чтобы у наших строителей были площадки с готовой инфраструктурой, которые можно дальше застраивать и развивать.

Напомним, что по информации Павла Писарева, в Иркутском районе есть несколько перспективных земельных участков под строительство МКД. Их потенциал оценивается на уровне минимум 10-12 млн кв м жилья. Но для начала участки необходимо обеспечить инженерной инфраструктурой.