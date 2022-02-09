Иркутским медикам предлагают самые высокие зарплаты в Сибири

Служба исследований hh.ru проанализировала (исследование есть у SIA.RU) ситуацию на рынке труда в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика»: она по-прежнему остается одной из самых дефицитных – по данным за 2021 год, в среднем на одну вакансию здесь приходится лишь 1,4 активных резюме.

Комфортная и для работодателей, и для соискателей ситуация на рынке труда – когда на одну вакансию приходится в среднем 5-6 резюме. Подобный уровень конкуренции за рабочие места в медицине сегодня не зафиксирован ни в одном из регионов страны. Наиболее оптимальная ситуация складывается для работодателей из Москвы: здесь на одну медицинскую вакансию претендуют в среднем 3,3 соискателя. В Санкт-Петербурге – 2,6, в Ставропольском крае – 2,4, в Республике Башкортостан – 2,1, в Астраханской области – 2.

В остальных регионах России на одну вакансию в «Медицине, фармацевтике» не приходится даже двух резюме, а в 37 регионах конкуренция и вовсе ниже одного претендента на место. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Курганской области (0,3 резюме на вакансию), Камчатском крае (0,3), Магаданской области (0,3), Псковской области (0,4) и Архангельской области (0,5).

В Иркутской области соотношение на уровне 1 потенциальный кандидат на одно предложение о работе.

Одним из наиболее действенных инструментов привлечения соискателей остается финансовое вознаграждение. Самые высокие заработные платы медикам в 2021 году предлагали в Магаданской области (74 277 рублей) и в Москве (71 090 рублей), а самые низкие – в Алтайском крае (39 059 рублей) и в Самарской области (39 242 рубля). Иркутская область в топ-15 регионов по уровню зарплатного предложения для медиков не вошла – здесь средняя зарплата в вакансиях составляет 51 410 рублей, однако это самые высокие зарплаты, которые медикам предлагают в Сибири.

Кроме того, по данным аналитического сервиса «Банк данных заработных плат», 83% компаний из отрасли «Медицина, фармацевтика» хотя бы части своих сотрудников компенсируют затраты на мобильную связь, 75% предлагают ДМС, 58% – питание. Для сравнения: в среднем по стране оплату мобильной связи и ДМС предлагают только 64% компаний, питание – 39%.

Опрос, который ранее провела Служба исследований hh.ru, показывает, что медицинские работники достаточно комфортно ощущают себя на рынке труда: так, лишь 18% испытывают угрозу увольнения текущим работодателем, еще 73% этого не опасаются, а среди тех, кто находится в поисках новой работы, 62% не сомневаются, что смогут трудоустроиться в ближайшем будущем (сомнения в этом есть только у 33%). В то же время, 63% уверены, что найти работу в их профессиональной области сложно, обратной точки зрения придерживаются только 29%. Снизить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства сегодня готовы 36% медиков, еще 49% на такой шаг не согласны.

Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix, hh.ru:

«Пандемия стала настоящим испытанием для HR-команд медицинской отрасли. В таких условиях рекрутерам крайне важно быстро реагировать на внешние факторы, а также быть гибкими и в корпоративной среде: в тактике и условиях найма, в работе с линейными руководителями и руководителями компании. Чтобы успешно закрывать вакансии, особенно в сегменте дефицитных специализаций, важно построить процесс подбора так, чтобы он был управляемым и прозрачным для всех участников. Гонка за медицинский персонал в этом году продолжится. Поэтому советую уже сейчас трансформировать коммуникацию с бизнесом (если вы этого еще не сделали), адаптировать HR-стратегию под актуальные вызовы рынка, сфокусироваться на ведении релевантного кадрового резерва – из внешних и внутренних кандидатов. И, конечно, подключать технологичные решения – CRM-системы для рекрутмента такие, как Talantix. Это поможет держать всегда в доступе свою актуальную базу кандидатов, сократить ручной труд при подборе, иметь данные для анализа процесса найма, чтобы быть быстрым и конкурентоспособным работодателем в условиях дефицита кандидатов».