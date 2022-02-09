COVID-сертификаты начнут выдавать при наличии антител с 21 февраля

Такой сертификат будет действовать шесть месяцев, его повторная выдача не предусмотрена, сообщает РБК.

Сертификат, содержащий сведения о положительных результатах теста на антитела, «формируется однократно при наличии на едином портале указанных сведений» в течение трех календарных дней со дня подачи соответствующего заявления.

В таком случае в сертификате будут графы, в которые будет вноситься информация о номере записи на портале госуслуг, дате проведения исследования, методе исследования, наименовании производителя использованного медицинского изделия, а также медицинской организации, которая проводила тестирование. Данные о титре антител указываться не будут.

QR-код будет действовать в течение шести месяцев с даты получения результатов теста. «Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен», – отметили РБК в пресс-службе Минздрава.