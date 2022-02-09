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Названы номинанты на «Оскар-2022»

В шорт-лист премии вошел российский мультфильм «БоксБалет» Антона Дьякова.

Номинации распределись следующим образом:

Фильм года:

  • «Белфаст»,
  • «Король Ричард»,
  • «Дюна»,
  • «Аллея кошмаров»,
  • «Лакричная пицца»,
  • «Не смотрите наверх»,
  • «Кода»,
  • «Вестсайдская история»,
  • «Власть пса»,
  • «Сядь за руль моей машины».

Лучший короткометражный фильм

  • Ala Kachuu – Take and Run,
  • The Dress,
  • The Long Goodbye,
  • On My Mind,
  • Please Hold.

Лучший полнометражный анимационный фильм:

  • «Лука»,
  • «Райя и последний дракон»,
  • «Побег»,
  • «Энканто»,
  • «Митчеллы против машин».

Лучший короткометражный анимационный фильм:

  • Affairs of the Art,
  • Bestia,
  • «БоксБалет»,
  • «Робин»,
  • «Стеклоочиститель».

Режиссер года:

  • Джейн Кэмпион,
  • Кеннет Бран,
  • Рюсукэ Хамагути,
  • Пол Томас Андерсон,
  • Стивен Спилберг.

Церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Голливуде 27 марта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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