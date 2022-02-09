Названы номинанты на «Оскар-2022»

В шорт-лист премии вошел российский мультфильм «БоксБалет» Антона Дьякова.
Номинации распределись следующим образом:
Фильм года:
- «Белфаст»,
- «Король Ричард»,
- «Дюна»,
- «Аллея кошмаров»,
- «Лакричная пицца»,
- «Не смотрите наверх»,
- «Кода»,
- «Вестсайдская история»,
- «Власть пса»,
- «Сядь за руль моей машины».
Лучший короткометражный фильм
- Ala Kachuu – Take and Run,
- The Dress,
- The Long Goodbye,
- On My Mind,
- Please Hold.
Лучший полнометражный анимационный фильм:
- «Лука»,
- «Райя и последний дракон»,
- «Побег»,
- «Энканто»,
- «Митчеллы против машин».
Лучший короткометражный анимационный фильм:
- Affairs of the Art,
- Bestia,
- «БоксБалет»,
- «Робин»,
- «Стеклоочиститель».
Режиссер года:
- Джейн Кэмпион,
- Кеннет Бран,
- Рюсукэ Хамагути,
- Пол Томас Андерсон,
- Стивен Спилберг.
Церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Голливуде 27 марта.