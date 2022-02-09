Тувинская горнорудная компания прокомментировала жалобы жителей на нехватку угля

Тувинская горнорудная компания заявляет, что проблема с обеспечением поставок возникла из-за резкого возрастания спроса на уголь, что связано с беспрецедентно низкой отпускной ценой угля. Напомним, в декабре прошлого года Постановлением Правительства РТ установленная стоимость за тонну твердого топлива для физических лиц в 2022 году составляет 2220,10 руб., рассказали SIA.RU в пресс-службе Иркутскэнерго.

При этом все запросы на поставку угля и обязательства перед Правительством Республики компанией полностью выполняются. ТГРК регулярно и согласно графику отгружает уголь юридическим и физическим лицам под самовывоз. С 1 февраля отгружено 18 828 тонн, порядка 2 500 тонн угля в день. Загружено 1243 автомобиля.

Нам известно о жалобах жителей на то, что нет угля в ряде угольных топливных складов Кызыла. ТГРК не осуществляет и не контролирует доставку угля до гортопов. Этот вопрос находится в компетенции надзорных ведомств и Правительства Республики, как и соблюдение угольными складами ценообразования, установленного Постановлением.

При этом автотранспорт топливных складов (список которого предоставлен Министерством топлива и энергетики РТ) максимально оперативно обслуживается ТГРК вне очереди каждый день включая выходные дни с 8 до 19 часов. Более того, в январе текущего года отгружено на 23% больше угля, чем за аналогичный период прошлого года.

Сбой в поставке очевидно связан с большим количеством перекупщиков, так как в забоях достаточно запасов твердого топлива. На сегодняшний день подготовленного к выемке угля – 47 тыс. тонн. Очереди из крупнотоннажных автомобилей предположительно из соседних регионов, якобы приехавших покупать топливо для личного домохозяйства, ограничивают доступ к погрузке угля для местного населения.

Также отметим, что на сегодняшний день по договорам с юридическими лицами уголь отгружается Кызыльской ТЭЦ, ТЭК 4, дошкольным и школьным образовательным учреждениям. Ни один угольный склад договор не заключил и приобретает уголь по сниженной стоимости, как физлицо.

Напоминаем, что график отгрузки остался прежним. Заезд на погрузку населения с понедельника по пятницу с 8.00ч до 15.00ч. Заезд на погрузку остальных потребителей (юр. лица, в т.ч. а/м Гортопов) – каждый день с 8.00ч до 19.00ч.