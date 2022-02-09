Арт-проект «Музей под открытым небом» откроют к 85-летию Иркутской области

Это проект по росписи объектов, в том числе фасадов жилых домов, масштабными арт-изображениями, сообщили SIA.RU в администрации области.

Уже состоялась первая рабочая встреча по реализации проекта представителей министерства по молодёжной политике Иркутской области, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области и партнеров события.

«Сейчас нам необходимо определить перечень муниципалитетов, которые станут партнерами проекта, а также рассмотреть варианты фасадов, которые можно будет расписать в рамках арт-проекта. Планируем выбирать объекты, находящиеся в непосредственной близости к общественным пространствам, выходят на открытую местность и доступны для широкого обзора», – рассказала министр по молодёжной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.