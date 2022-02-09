Контактную сеть трамваев отремонтируют в Иркутске

Дополнительные деньги МУП «Иркутскгортранс» получил от интернет-провайдеров, сообщили SIA.RU в мэрии.

«За счет незначительного увеличения стоимости эксплуатации одного узла подвеса кабеля волокно-оптической линии связи за текущий год предприятие получит 4,4 млн рублей дополнительного дохода. Планируется направить средства на капремонт контактной сети, в том числе на приобретение спецзапчастей, контактного провода, металлических труб для замены опор», – пояснил директор.

В настоящий момент на балансе МУП «Иркутскгортранс» 4555 опор контактной сети, на них числится 28050 узлов крепления ВОЛС, ежегодно количество узлов увеличивается на 200-400 штук. Договоры на подвесы кабеля волокно-оптической линии связи заключены с 26 компаниями.