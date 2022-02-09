Новогоднюю елку демонтируют в Иркутске

Видео с квадрокоптера показало МАУ «Праздник».

«Демонтаж 25-метровой конструкции – процесс не быстрый. Сначала здесь убрали проводку, отключили ёлку от электропитания. Затем сняли нижний орнамент, игрушки и искусственную хвою. В последнюю очередь демонтируется центральная часть елки – звезда, затем убирается каркас», – пишет служба в соцсетях.

Полностью завершить работы планируют до 15 февраля. В это же время завершат разбор украшений на острове Конный. Вся новогодняя атрибутика будет храниться на складе МАУ «Праздник» до следующего декабря.