Доходность по валютным вкладам банка «Открытие» увеличилась до 0,7% годовых

Банк «Открытие» повысил ставки по долларовым вкладам «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление» сроком от 6 месяцев и выше, рассказали SIA.RU в банке.

Рост ставок составил 0,2-0,5% годовых. Таким образом, максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка для размещения долларов США – 0,7% годовых по вкладу «Надежный».

Ставки по вкладу «Активное пополнение» достигли 0,5% годовых, по вкладу «Свободное управление» – 0,45% годовых.

Более подробно ознакомиться с условиями по долларовым депозитам можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.