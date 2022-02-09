«Корпорация «Иркут» впервые принимает участие в работе форума NAIS

ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в состав ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) впервые принимает участие в IX Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022.

Гражданские программы «Объединенной авиастроительной корпорации» представлены в виде моделей самолетов и мультимедийной продукции на стенде Корпорации «Иркут» (стенд № D220 в зале 7 павильона 2).

Специалисты Корпорации «Иркут» впервые публично продемонстрируют систему «RAMAN», которая отображает электронную эксплуатационную документацию самолета МС-21. «RAMAN» позволяет работать с летной и технической документацией самолета в интерактивном режиме и обеспечивает обратную связь эксплуатантов воздушного судна с его изготовителем. Доступ к системе осуществляется через специальный веб-портал поддержки заказчика.

Генеральный директор ПАО «Корпорация «Иркут» Андрей Богинский отметил, что развитие гражданских программ – это приоритетная задача предприятия.

– В этом году мы проводим серию испытаний для расширения сертификата типа на самолет МС-21-300 и ведем постройку самолетов в Иркутске для нашего первого эксплуатанта – авиакомпании «Россия». В Комсомольске-на-Амуре идет сборка лайнеров «Суперджет 100», в том числе, для нового заказчика – авиакомпании «Аврора». Совокупный парк «Суперджетов» российских авиаперевозчиков ежегодно увеличивается. В 2021 году Корпорация поставила заказчикам 28 воздушных судов этого типа, – сообщил Андрей Богинский.