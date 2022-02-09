Автолюбители увеличили кредитные аппетиты

РГС Банк и банк «Открытие» выяснили (исследование есть у SIA.RU), на какие суммы и на каких условиях автолюбители предпочитают оформлять кредиты. Большая часть опрошенных (45%) готовы взять автокредит размером не более 500 тыс. рублей. При этом в 2 раза по сравнению с прошлым годом выросло число заемщиков, планирующих оформить автокредит свыше 1 млн рублей. А наиболее важными параметрами при его оформлении россияне назвали низкую процентную ставку (79% опрошенных) и отсутствие залога (49%).

Большая часть опрошенных россиян (45%) готовы взять автокредит или кредит наличными на покупку машины на сумму не более 500 тыс. рублей. На втором месте по популярности сумма от 500 тыс. до 1 млн рублей - ее выбрали 38% респондентов. Кредит от 1 млн до 1,5 млн рублей готовы оформить 12% россиян, а от 1,5 млн до 2 млн – только 4%. Вариант занять более 2 млн рублей рассматривает всего 1% опрошенных.

На фоне роста цен и среднего чека по автокредиту всё меньшее количество заёмщиков укладываются в 1 млн рублей при оформлении автокредита на машину мечты, и всё больше потенциальных владельцев увеличивают кредитные аппетиты для финансирования сделки по приобретению авто. Так, в этом году в 2 раза выросло количество заемщиков, планирующих оформить автокредит свыше 1 млн рублей – до 17% по сравнению с 8% годом ранее. В 2021 году автокредит до 500 тысяч рублей планировали взять 59% потенциальных покупателей, от 500 тыс. до 1 млн рублей - 33%, на сумму 1-1,5 млн рублей - 7% и 1% – свыше 1,5 млн рублей.

При этом в 2022 году готовность взять кредит более 1 млн рублей на покупку автомобиля чаще выражают мужчины (20% против 13% женщин). Среди опрошенных старше 55 лет каждый четвертый (25%) не против оформить такой крупный займ, в то время как только 17% молодых людей 18-30 лет могут позволить себе автокредит более 1 млн рублей. Самыми популярными крупные займы оказались в Нижнем Новгороде, где почти треть (32%) жителей назвали предпочтительным кредит более миллиона рублей.

В перечне важных параметров при оформлении кредита значительных изменений по сравнению с прошлым годом зафиксировано не было. Наиболее важным при рассмотрении кредита 79% будущих автовладельцев, как и годом ранее, назвали максимально низкую процентную ставку. Отсутствие залога значимо для 49% респондентов (для 46% - в прошлом году). Почти столько же (45%) отметили важность отсутствия обязательного требования к оформлению каско и других страховок (40% - годом ранее). Еще 31% опрошенных выбрали такой параметр, как минимальный пакет документов, 15% - отсутствие требований к автомобилю, 12% - отсутствие первоначального взноса (30%, 18% и 12% согласно прошлогодним результатам).

Для женщин более значимы низкая процентная ставка (83%) и отсутствие залога (51%) – против 76% и 46% у мужчин соответственно. Чаще других отмечали важность низкой процентной ставки жители Санкт-Петербурга и Волгограда – по 87% респондентов выбрали этот вариант ответа в обоих городах. Оставить ПТС у себя хотели бы красноярцы: 64% автолюбителей города назвали отсутствие залога значимым фактором при рассмотрении автокредита в сравнении с 49% в среднем по России.

Не менее значимой оказалась скорость получения кредита. 70% россиян назвали ее решающим фактором для получения кредита при покупке автомобиля. Остальные 30% все-таки готовы подождать и предоставить дополнительные документы. Женщины ценят скорость получения кредита чуть больше мужчин – 72% против 68% соответственно. Не торопятся чаще респонденты старше 55 лет (42%): для них оперативность оформления займа не является решающим фактором.

«Дефицит автомобилей и непрекращающийся рост цен на них на фоне падения реальных доходов населения привели к тому, что купить машину без помощи кредита становится все сложнее. Закономерно растет и популярность кредитных программ. Так, в 2021 году клиенты подали в банк на 43% больше кредитных заявок на покупку машины, чем в 2020 году. Количество сделок за год также выросло на 43%, а объем выдач в денежном эквиваленте увеличился в 2 раза,— отметила директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая. — Автокредит сегодня позволяет приобрести желаемый автомобиль, даже если пришлось выйти за рамки бюджета, и в то же время успеть до очередного подорожания. Плюс к этому выгода в текущих реалиях очевидна: переплату по банковским процентам по прошествии нескольких лет, вероятнее всего, нивелирует рост цен на автомобили».