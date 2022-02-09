44% россиян относятся к романтическим отношениям на работе положительно

Для 37% опрошенных (исследование Работа.ру и Viber есть у SIA.RU) жителей России отношения на работе недопустимы, 46% россиян рассказали, что их начальству нет дела до отношений между сотрудниками на работе.

Главные опасности служебных отношений, по мнению россиян, – сплетни коллег (67%), перенос «домашних» конфликтов на работу или наоборот (53%) и неодобрение начальства (41%).

44% респондентов относятся к романтическим отношениям на работе положительно: 11% из них считают, что работа – идеальное место для знакомства, а 33% – одобряют романы, но только если они не мешают основной деятельности.

16% опрошенных уверены, что на работе нужно заниматься только работой, а 12% к романтике между коллегами относятся отрицательно: из-за негативных последствий от них.

28% участников исследования уверены, что служебные романы – это личное дело каждого.

Чаще всего в связи со служебными романами респонденты опасаются сплетен со стороны коллег – это отметили 67% опрошенных. Более половины участников исследования (53%) также опасаются переноса «домашних» конфликтов на работу или наоборот. Еще 41% опрошенных указали, что романтические отношения с коллегой могут привести к неодобрению со стороны начальства.

17% респондентов считают, что служебный роман может привести к увольнению. При этом 14% участников исследования отметили, что такие отношения ничем не угрожают.

В варианте «Другое» – его выбрали 12% респондентов – чаще всего отмечали неловкость по отношению к другим коллегам и чрезмерное внимание к личной жизни со стороны других товарищей по работе как опасности служебного романа.

28% опрошенных считают, что романтические отношения на работе могут снизить концентрацию сотрудников и породить ненужные слухи. Однако 27% респондентов уверены, что служебный роман может позитивно повлиять на работу коллег, добавить вдохновения и послужить источником дополнительной мотивации.

45% участников исследования отметили, что отношения никак не влияют на работу влюбленных коллег.

При этом 44% опрошенных жителей России отметили, что, по их мнению, «ковидная реальность» снизила шансы завести отношения на работе, так как люди стали меньше общаться вживую. Каждый десятый опрошенный (10%) наоборот считает, что для служебных романов возможностей стало больше, ведь снизилось число факторов давления со стороны коллектива и коллег.

46% участников исследования уверены, что «ковидная реальность» никак не сказывается на возможностях построения отношений на работе.

Четверть опрошенных (25%) вполне допускают, что могут завести на работе романтические отношения. Для 37% респондентов такие отношения недопустимы. Еще 38% участников исследования отметили, что возможность служебного романа для них будет зависеть от ситуации.

При этом 46% респондентов рассказали, что их начальству нет дела до отношений между сотрудниками на работе. 49% опрошенных отметили, что не в курсе каких-либо запретов на служебные романы в компании. 5% участников исследования отметили, что в их компаниях служебные романы запрещены.