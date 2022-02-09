«Открытие Инвестиции» запустили спецпроект с Андреем Бурковским

«Открытие Инвестиции» (совместный бренд «Открытие Брокер» и УК «Открытие», входят в группу банка «Открытие») запустили медийный проект с участием звезды российского современного театра и кино Андреем Бурковским, рассказали SIA.RU в компании.

Новый проект «Открытие Инвестиции» — это социальный и финансовый эксперимент, в котором Андрей Бурковский выступит в непривычной для себя роли инвестора и трейдера. Задача участника — научиться работать с ценными бумагами и получать прибыль от своих вложений.

В течение года аудитория проекта будет наблюдать, как Андрей Бурковский пройдет путь от теории к практике инвестирования и следить за результатами его инвестиций в интернете. В теоретической части Бурковский изучит видеокурсы в мобильном приложении «Обучение инвестициям», познакомится с механизмом работы фондового рынка, принципами анализа бумаг, формирования портфеля и воспользуется услугами тренера по инвестированию.

Перейдя к практической части, для чистоты эксперимента, Андрей будет самостоятельно принимать решения и совершать сделки — без каких-либо подсказок со стороны экспертов «Открытие Инвестиции».

Главная цель проекта — показать, что любой человек, начав «с нуля», может научиться эффективно управлять своими средствами, инвестируя на бирже. Удастся ли подтвердить этот тезис, станет известно через год при подведении итогов эксперимента.

По правилам проекта участник будет регулярно рассказывать о своем опыте в Instagram и на других медийных ресурсах, включая официальные аккаунты «Открытие Инвестиции» (Instagram, Facebook, Вконтакте, Youtube, Telegram). Кроме того, также запланировано участие актера в совместных онлайн и оффлайн-мероприятиях.

«Уверены, что наш новый спецпроект обратит на себя широкое внимание — артистизм Андрея Бурковского и его обаяние помогут показать доступность финансовых услуг и продуктов, раскрыть их эффективность. Приятно, что Андрей заинтересовался инвестициями и охотно принял наше предложение попробовать себя в необычной роли. Мы, со своей стороны, окажем ему всяческую поддержку в изучении принципов биржевой торговли и поможем Андрею и его аудитории стать по-настоящему осознанными инвесторами», — говорит генеральный директор «Открытие Инвестиции» Юрий Маслов.