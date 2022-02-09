Банк Уралсиб запустил сервис проверки физлиц в интернет-банке

Он предназначен для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн. Сервис разработан Контуром, экосистемой продуктов для бизнеса, рассказали SIA.RU в банке.

С его помощью компания или индивидуальный предприниматель может проверить потенциального сотрудника при приеме на работу, а также провести проверку своих партнеров и контрагентов (как физических лиц) для защиты своего бизнеса от возможных рисков.

Сервис собирает информацию из различных источников и баз данных на территории России, предоставляя достоверную информацию по следующим параметрам:

Действительность паспорта

Наличие бизнеса

Долги приставам и налоговые задолженности

Кредитный рейтинг

Сведения о банкротстве

Судебные и исполнительные производства

Правонарушения

Розыск

По результатам анализа формируется экспресс-отчет с результатами проверки.

Сервис можно подключить в интернет‑Банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн в качестве дополнительной услуги.





