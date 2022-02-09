Работодатели пересмотрели практики, стимулирующие больных сотрудников оставаться дома

«3 дня без больничного листа. Желательно продолжать работу удаленно», – компании стали реже практиковать доплаты сверх листов нетрудоспособности. В опросах (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob принимали участие 1000 представителей работодателей их всех округов страны.

В каждой пятой российской компании работодатели используют практики, которые стимулируют сотрудников не выходить на работу во время болезни и оставаться дома (22%): в 13% компаний предусмотрены дополнительные выплаты для тех, кто берет больничный, чтобы компенсировать финансовые потери, еще 9% работодателей внедрили другие практики, в большинстве случаев речь идет об удаленке.

Чаще всего дополнительные выплаты за оформление больничного листа практикуются в компаниях строительной отрасли (17%) и сферы услуг (15%). Другие способы воздействия, не только удаленку, но и воспитательные беседы или небольшие презенты для сознательных сотрудников чаще всего применяют IT-компании и банки (16 и 13% соответственно).

В большинстве же компаний листы нетрудоспособности оплачиваются лишь в размере, который полагается по ТК РФ (65%).

В прошлом году работодатели чаще доплачивали за больничные сотрудникам, чем сегодня: 17% против 13% соответственно. С приходом нового штамма «омикрон» стало больше удаленки.