ИНК определила восемь проектов победителей грантового конкурса «Энергия родной земли»

Компания подвела итоги четвертого грантового конкурса «Энергия родной земли-2021». Поддержку компании в 2022 году получит восемь проектов из Киренского, Катангского, Усть-Кутского и Нижнеилимского районов, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Проекты направлены на образование, экологию, защиту животных и окружающей среды, поддержку спорта, культурного развития, а также повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения и поддержку коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в части сохранения традиционной культуры.

В рамках конкурса на рассмотрение жюри поступило 45 заявок. Проекты от бюджетных, некоммерческих организаций и городских активистов.

Победителями стали бюджетные организации социальной сферы – образовательные учреждения, центры дополнительного образования, помощи детям, спорта и учреждения культуры.

На средства гранта в Усть-Кутском районе будет разработана программа в сфере внутреннего туризма, благоустройство экологического маршрута на скалу «Мир», где оборудуют места стоянок для отдыха и проведения просветительской работы. Поддержку также получил проект по оказанию первой помощи для поисково-краеведческих отрядов. Для детей оставшихся без попечения родителей, из неблагополучных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья будет оборудовано футбольное поле, закуплен спортинвентарь. В рамках 60-летия Марковского месторождения будет сформирована выставка профессиональных комиксов, информационных плакатов, фотографий для показа истории открытия месторождений полезных ископаемых Усть-Кутского района.

В Нижнеилимском районе поддержку получил проект по разработке экологической тропы для детей, направленный на умение прогнозировать погоду с помощью метеорологических приборов и формирование экологических привычек.

В Катангском районе в рамках поддержки КМНС создадут видеоролики о традиционном укладе жизни эвенков.

Проект в сфере краеведения получит реализацию в Киренском районе, где будет создано краеведческое объединение для развития навыков работы с историческим материалом.

– Все работы были рассмотрены экспертной комиссией, которая по определенным критериям оценивала цель каждой заявки, задачи и результат, который грантополучатель планирует достигнуть в процессе реализации проекта. Мы рады, что с каждым годом количество заявок увеличивается, а качество проектов улучшается. В основном участниками становятся бюджетные учреждения, но мы также с нетерпением ожидаем интереса и со стороны общественных организаций, – отметила директор департамента по региональной политики и взаимодействию с органами государственной власти Ольга Харина.

В рамках конкурса ИНК проводит обучающие вебинары от ведущих экспертов, на котором участникам конкурса рассказывают об основных правилах оформления заявки, разбирают составление бюджета проекта, что повышает шанс на получение гранта.

Следующий прием заявок начнется осенью 2022 года. Информация о конкурсе, положение, форма заявки, критерии оценки на сайте: Грантовый конкурс ООО "ИНК" (inkgrant.ru).