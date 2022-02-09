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«РАФТ ЛИЗИНГ» планирует выход на облигационный рынок

Стремительный рост экономики в 2021 году обнажил проблемы во многих отраслях. Лизинговая отрасль столкнулась с дефицитом оборудования и техники, ростом цен и жесткой конкуренцией.

«2021 год можно назвать сырьевым годом. Очень сильно выросли компании, которые занимаются сырьем», – считает руководитель компании «РАФТ ЛИЗИНГ» Елена Ланцова.

«2021 показал востребованность российского сырья несмотря на «зеленую» повестку, – подтверждает эксперт лизинговой отрасли Владимир Черкасов. – Многие компании закупали технику и оборудование. И лизинговая отрасль активно участвовала в растущей переработке. Это устойчивый тренд».

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Невзирая на обострение на геополитическом фронте и турбулентность финансовых рынков, компания «РАФТ ЛИЗИНГ» на 2022 год ставит цель расти и строит планы выхода на облигационный рынок. О том, что придает уверенности в нестабильные времена,  вы можете прочесть уже в эту пятницу в эксклюзивном интервью Газете Дело, которое  дали руководители крупнейшей региональной лизинговой компании «РАФТ ЛИЗИНГ»: директор Елена Ланцова, консультант по стратегии Владимир Черкасов и директор по маркетингу Елена Дуберштейн.  А сегодня мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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