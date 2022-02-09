Водитель в Иркутске врезался в поезд и покинул место аварии

Полицейские в Иркутске задержали 29-летнего мужчину, который на улице Трактовая врезался в поезд, после чего скрылся с места ДТП, сообщает ГУ МВД России по региону.
«В отношении нарушителя составлены административные протоколы за управление транспортным средством без водительского удостоверения, невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, за выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора и другие нарушения правил дорожного движения», – рассказали правоохранители.
Материалы будут направлены в суд для принятия правового решения.