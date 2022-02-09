Водитель в Иркутске врезался в поезд и покинул место аварии

Полицейские в Иркутске задержали 29-летнего мужчину, который на улице Трактовая врезался в поезд, после чего скрылся с места ДТП, сообщает ГУ МВД России по региону.

Скриншот из видео ГУ МВД России по Прианагрью

«В отношении нарушителя составлены административные протоколы за управление транспортным средством без водительского удостоверения, невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, за выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора и другие нарушения правил дорожного движения», – рассказали правоохранители.

Материалы будут направлены в суд для принятия правового решения.