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Водитель в Иркутске врезался в поезд и покинул место аварии

Полицейские в Иркутске задержали 29-летнего мужчину, который на улице Трактовая врезался в поезд, после чего скрылся с места ДТП, сообщает ГУ МВД России по региону.

<p>Скриншот из видео ГУ МВД России по Прианагрью</p>

Скриншот из видео ГУ МВД России по Прианагрью

«В отношении нарушителя составлены административные протоколы за управление транспортным средством без водительского удостоверения, невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, за выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора и другие нарушения правил дорожного движения», – рассказали правоохранители.

Материалы будут направлены в суд для принятия правового решения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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