Иркутск вошел в ТОП-10 самых популярных направлений на февральские праздники

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил ТОП-10 самых популярных направлений на февральские праздники, в их число вошел Иркутск.

«С 22 по 27 февраля ТОП-5 направлений выглядит следующим образом: Москва (14,6%), Санкт-Петербург (7,9%), Сочи (7,8%), Минеральные Воды (4,2%) и Краснодар (2,9%)», – сообщили в Туту.ру.

Кроме Иркутска и перечисленных выше направлений в ТОП-10 также вошли Симферополь, Ростов-на-Дону, Калининград и Ереван. Отпраздновать февральские праздники за границей собираются только 12-13% россиян.