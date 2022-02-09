Итальянская компания Lamborghini сняла видеоролик для автомобиля Urus на Байкале

Автомобильная компания из Италии Lamborghini сняла видеоролик для презентации модели Urus на озере Байкале, которое расположено в Иркутской области и Республике Бурятия.

«Кто знал, что озеро Байкал может стать гоночной трассой? Что ж, Lamborghini Urus превратил его в идеальное место для невероятного перформанса. Именно так наш супервнедорожник создает неповторимые, захватывающие дух эмоции. Не то, что ты видишь каждый день», – говорится в описании ролика.

Первый кроссовер компании Lamborghini Urus был выпущен на заводе в Сант'Агата-Болоньезе в декабре 2017 года. Транспорт умеет развивать скорость до 305 км/ч, до 100 км/ч он способен разогнаться за 3,6 секунды. Максимальная мощность 650 л/с.