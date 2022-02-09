Шеф-повар из Иркутска одержал победу в кулинарном шоу на телеканале «Пятница»

Шеф-повар иркутского ресторана «Европа» Игорь Милованов одержал победу в шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница». Программы вышла в эфир 9 февраля.

25-летний иркутянин готовил три блюда – стейк из осетра, щуку, а также вареники с творогом и черемшой, успешно преодолев все этапы кулинарной битвы. Работы участников в 12-ом выпуске оценивали шеф-повара Константин Ивлев и Дмитрий Горовенко.

«Вообще не ожидал, что такое произойдет. Может быть, просто удача?» – прокомментировал свою победу Милованов. Ему вручили золотой нож и «самые большие» чаевые. Победа в «Молодых ножах» позволит шеф-повару принять участие в программе «Адская кухня» без прохождения кастинга.