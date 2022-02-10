Иркутяне пожаловались, что их не выпускали из горящего МТЦ «Новый» без оплаты за парковку

Посетители иркутского МТЦ «Новый» опубликовали серию роликов в социальных сетях, в которых рассказали, что их не выпускали из центра во время пожара без оплаты за парковку.

«Пожар в МТЦ «Новый, и не дают проехать без оплаты, просят оплатить. Это что такое? Там люди с детьми стоят, вон какая очередь! Не открывают без оплаты. Торговый центр «Новый», 9 февраля», – прокомментировала свою видеозапись одна из участниц события, показав кадры с очередью и закрытым проездом на парковке. Другие пользователи опубликовали аналогичные записи.

Напомним, о пожаре в МТЦ стало известно 9 февраля. По информации региональной пресс-служба МЧС, возгорание произошло в фитнес-клубе в результате короткого замыкания. Во время случившегося до прибытия спасателей издания эвакуировались около 100 человек. Пожар на небольшой площади был потушен.