Восемь раз вакцинированный Жириновский госпитализирован с коронавирусом

Он находится в больнице со 2 февраля, сообщает РБК.

Ранее источники РБК и URA.RU сообщали, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. Один из собеседников РБК рассказал, что состояние главы ЛДПР критическое.

О том, что Жириновского госпитализировали, в среду сообщили источники «Интерфакса», «РИА Новости» и РБК. Telegram-канал Mash писал, что у политика двусторонняя пневмония из-за коронавируса, поражено 50-70% легких. О «серьезном» поражении легких говорил и собеседник «Интерфакса».

При этом в пресс-службе ЛДПР заявляли, что Жириновский «чувствует себя хорошо и продолжает работать».

В декабре Жириновский сообщал, что за полтора года восемь раз «укололся разными вакцинами». «А если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило», – говорил он. Повторную прививку, по его мнению, надо делать сразу при снижении уровня антител.