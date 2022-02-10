Только 20% ипотечников моложе 30 лет

Бальная часть (46%) заемщиков берет ипотеку в 30-40 лет.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2021 году наибольшую долю в структуре выданной ипотеки занимают заемщики в возрастном диапазоне от 30 до 40 лет – 44,7%, а наименьшую – граждане старше 60 лет (2,0%).

Возраст заемщиков Доля в общем кол-ве выданных ипотечных кредитов,в % Динамика, в п.п. 2020 год 2021 год моложе 30 лет 21,1% 20,2% -0,9 от 30 до 40 лет 46,4% 44,7% -1,7 от 40 до 50 лет 23,8% 24,5% 0,7 от 50 до 60 лет 7,8% 8,6% 0,8 старше 60 лет 0,9% 2,0% 1,1

При этом сильнее всего по сравнению с 2020 годом выдача ипотеки выросла у заемщиков старше 40 лет. Так, доля граждан старше 60 лет в структуре выданных ипотечных кредитов выросла на 1,1 процентных пункта (п.п.) и составила 2,0%. Менее значительный рост был отмечен в возрастных категориях от 50 до 60 лет – на 0,8 п.п. до 8,6% и от 40 до 50 лет – на 0,7 п.п. до 24,5%.

В свою очередь наибольшее сокращение доли в структуре выдачи ипотеки было отмечено у исторически самой массовой группы ипотечных заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет – на 1,7 п.п. Стоит отметить, что доля самой «молодой» возрастной группы граждан до 30 лет также сократилась по сравнению с прошлым годом – на 0,9 п.п. до 20,2%.

«В целом, тенденции предыдущих лет в возрастной структуре ипотечных заемщиков остаются неизменными. Самая большая доля по-прежнему остается за гражданами от 30 до 40 лет, а наибольшие темпы роста выдачи кредитов на покупку жилья демонстрируют заемщики старше 40 лет. Эта возрастная категория более привлекательна для банков по причине более информативной кредитной истории и высоких значений Персонального кредитного рейтинга (ПКР). Вместе с тем, мы видим и некоторые изменения в возрастной структуре выдачи ипотеки, произошедшие в 2021 году. В частности, несколько сократилась доля самой «массовой» группы ипотечных заемщиков моложе 40 лет. Это может свидетельствовать о более консервативном подходе банков к кредитованию по сравнению с прошлыми периодами», – директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.