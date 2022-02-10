Годовая инфляция в России достигла 8,7%

Подорожали продукты питания и туры. Пик инфляции еще не пройден, опасаются эксперты, сообщает РБК.

За январь 2022 года потребительские цены в России выросли на 0,99% по сравнению с декабрем прошлого года, сообщил Росстат. В годовом выражении январская инфляция составила 8,73% (рекорд ровно за шесть лет, с января 2016-го) – на 0,34 процентного пункта больше, чем годовая инфляция по итогам декабря.

За первый месяц нового года ускорился рост цен по всем трем категориям – продовольствие (плюс 1,44% к декабрю), непродовольственные товары (плюс 0,67%) и услуги (плюс 0,76%).

Среди отдельных категорий продовольствия лидером по удорожанию за месяц стала плодоовощная продукция: по сравнению с декабрем она выросла в цене на 6,6%. Наибольший прирост цен в этой категории пришелся на белокочанную капусту (15% к предыдущему месяцу), огурцы (13,3%) и помидоры (12,7%). Немного подешевели апельсины (минус 4,4%), яйца (минус 3%) и лимоны (минус 1,9%).

Из непродовольственных товаров в январе больше всего выросли цены на новые легковые автомобили отечественных и иностранных марок – на 2,1 и 1,9% к декабрю соответственно.

В группе услуг заметное подорожание продемонстрировала категория «зарубежный туризм», что связано с повышенным спросом на поездки в январские праздники. В частности, за месяц стоимость тура в Египет поднялась на 17,1%. Поездки в Турцию, где в январе холоднее, чем в Египте, выросли в цене на 6,7%.