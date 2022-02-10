МЧС ищет людей, которых не выпускали с парковки во время пожара в МТЦ «Новый» в Иркутске

В интернет попали многочисленные негативные ролики. На них автомобилистов не выпускают с подземной парковки горящего центра без оплаты, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

«В связи с негативной информацией в социальных сетях и на основании данных, полученных в ходе опроса очевидцев, будет дана правовая оценка действиям персонала торгового центра в момент эвакуации», – говорится в сообщении министерства.

Если вы столкнулись с работником, который препятствовал свободному выезду, обратиться в отдел надзорной деятельности Иркутска по номеру телефона: +79914356076.

Напомним, о пожаре в МТЦ стало известно 9 февраля. По информации региональной пресс-служба МЧС, возгорание произошло в фитнес-клубе в результате короткого замыкания. Во время случившегося до прибытия спасателей издания эвакуировались около 100 человек. Пожар на небольшой площади был потушен.