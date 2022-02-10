Масштабная модернизация хранилища данных сэкономит ВТБ более 1,2 млрд рублей

ВТБ завершил масштабную модернизацию корпоративного информационного хранилища, в котором находятся базы данных, использующиеся для подготовки отчётов, бизнес-анализа и расширенной аналитики. Модернизация позволила ускорить время подготовки финансовой отчетности на 30% и сэкономить собственные средства банка. Экономия по результатам проекта в течение пяти лет превысит 1,2 млрд руб., рассказали SIA.RU в банке.

Модернизация позволила повысить качество получаемых аналитиками данных и уменьшить трудоемкость разработки систем обязательной и налоговой отчетности. В рамках этого проекта использовались технологии, позволяющие усовершенствовать и упростить процедуру загрузки данных в хранилище, перевести формирование ряда форм отчетности на целевые решения.

Результаты проекта отмечены экспертами и участниками рынка: проект стал победителем премии Global CIO «Проект года» в одной из самых престижных номинаций «Аналитика и Big Data», в которой принимали участие ведущие компании России и СНГ.

«Реинжиниринг корпоративного информационного хранилища данных можно сравнить с незаметной для пассажиров заменой двигателя во время полета самолета, после чего обновленный самолет летит экономичнее, быстрее и комфортнее. Работа такой сложности была успешно реализована объединенной командой Банка в тесном сотрудничестве с четырьмя интеграторами», – сказал руководитель департамента технологического развития общебанковских систем – вице-президент банка ВТБ Никита Рыбченко.

«Корпоративное хранилище играет важную роль в построении форм обязательной и налоговой отчетности. Были переформатированы процедуры загрузки данных в хранилище, упрощены процессы, убраны лишние звенья и переведено формирование ряда форм отчетности с legacy на целевые решения. Эти мероприятия убрали излишний технологический балласт из процесса формирования отчетности, что позволило сделать его современным и более эргономичным. Мы добились повышения качества данных и упростили поддержку систем. А за счет сокращения количества систем сократили трудоемкость разработки систем отчетности в соответствии с требованиями регулятора. Все это удалось достичь благодаря слаженной работе специалистов бизнес и ИТ- подразделений с нашими технологическими партнерами», – отметил руководитель департамента учета и отчетности – старший вице-президент банка ВТБ Михаил Коваленко.