До 350 тысяч рублей могут зарабатывать иркутяне без опыта работы

Аналитики hh.ru проанализировали (исследование есть у SIA.RU) более 18 тысяч вакансий, открытых в Иркутской области в начале года, и выяснили, на какую работу и зарплату можно рассчитывать, не имея опыта работы.

Треть предложений о работе, открытых в начале года в Иркутской области, доступны соискателям без опыта работы (35%), в том числе начинающим специалистам и студентам. Иногда работодателю важно, чтобы соискатель имел специальное профессиональное образование, но не всегда.

Самый большой выбор работы предлагается специалистам из сферы продаж (38% от всех вакансий без опыта работы), а также рабочим (17%), административному персоналу и водителям (по 14%) и медикам – здесь речь идет, прежде всего, о младшем медперсонале, например, медсестрах, санитарах и др. (8%).

Напротив, самый ограниченный выбор будет у юристов, госслужащих, высшего менеджмента и специалистов по закупкам – здесь работодатели предпочитают иметь дело с опытными кандидатами.

Если оценивать спрос на работников без опыта в разрезе отраслей бизнеса, то чаще других их готовы рассматривать компании из сферы розничной торговли, ими было открыто 1 тысяча подобных вакансий в январе-феврале текущего года (15%), на втором месте – компании из сферы «IT, системная интеграция, интернет» (8%), на третьем – направление «продукты питания» (7%).

Средняя зарплата, на которую могут рассчитывать соискатели без опыта – 35 тысяч рублей, но есть отдельные предложения, которые достигают 350 тысяч рублей. В частности, в вакансии менеджер по продажам услуг указана зарплата от 70 до 350 тысяч рублей на руки.