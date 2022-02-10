Новости

3 379 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Это новый рекорд по суточной заболеваемости в регионе.

Если в первые недели пятой волны под удар вируса попали только крупные города и районы области – Иркутск, Иркутский район и Ангарск, то теперь высокую заболеваемость фиксируют и в других населенных пунктах Приангарья. Резкие вспышки заболеваемости в Эхирит-Булагатском (+117), Тайшетском (+89) районах и Усть-Илимске (+122).

Читайте также:

Восемь раз вакцинированный Жириновский госпитализирован с коронавирусом
10 февраля 2022
2 692 человека заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки
9 февраля 2022

В лидерах по приросту остается Иркутск (+1695). На втором и третьем месте Иркутский район (+248) и Братск (+171). Общее число больных с начала пандемии – 195 036. В медучреждениях области 3 967 человек, выздоровело за прошедшие сутки – 158 889 (+814), умерло – 7 760 (+14), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний – 618 (+1).


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании