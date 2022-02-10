Качество отремонтированных дорог в Иркутской области будут проверять с лазерной точностью

Ровность покрытия, соблюдение уклонов и т.д. теперь будут проверять с помощью специальной мобильной системы, сообщили SIA.RU в администрации области.

«Новая система позволит находить ошибки до приёмки участков дорог в эксплуатацию и заставлять подрядчиков их исправлят», - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Дирекция по строительству и эксплуатации дорог области приобрела систему в декабре прошлого года. В нее входит автомобиль, система мобильного лазерного сканирования, вычислительная техника и соответствующее программное обеспечение. Система будет снимать показания во время движения. Специалисты прошли обучение для работы с новой техникой.

«Основное преимущество – это возможность оперативного проведения высокоточной съёмки большого объёма за короткий промежуток времени без перекрытия участка автодороги и привлечения дополнительных специалистов», – добавил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

С помощью лазерного сканера теперь будут проверять все дороги области, заказчиком работ на которых является Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области.