А-Клуб стал лучшим российским банком в рейтинге Euromoney Private Banking and Wealth Management

А-Клуб получил престижную международную премию журнала Euromoney сразу в 13 номинациях, включая почётные награды за развитие ESG и технологичность. Премия присуждена по результатам исследования Private Banking and Wealth Management.

Согласно экспертной оценке Euromoney, А-Клуб стал лучшим в России подразделением Private Banking в номинациях – инвестирование в сфере устойчивого развития/ESG, семейное управление, работа с клиентами категорий US$250m+, US$5m-30m и US$100k-5m, обслуживание международных клиентов, инвестиционный менеджмент, банк нового поколения, консультирование в сфере благотворительности, обслуживание владельцев бизнеса, технологии и управление базами данных и безопасностью в Privatе Banking и управлении капиталом, внедрение инновационных и развивающихся технологий.

«Сегодня мы одержали безоговорочную победу в рейтинге самого влиятельного международного издания Euromoney. А-Клуб взял в общей сложности 13 номинаций. Важно, что этот рейтинг составлен на основе реальных оценок клиентов и партнеров, которые доверяют нам и выбирают А-Клуб за сервис мирового уровня. Ключевые факторы нашего успеха: доступность цифровых сервисов 24/7, профессиональная экспертиза финансовых советников и всегда актуальные инвестиционные решения. Мы будем и дальше задавать тренды на рынке private banking в России, предвосхищая ожидания клиентов», — отметила руководитель А-Клуба Алина Назарова.

Журнал Euromoney издается в Лондоне с 1969 года. Это один из наиболее значимых и авторитетных изданий о банковском деле, финансах и инвестициях. Ежегодное исследование Private Banking and Wealth Management Survey журнала Euromoney («Банковское обслуживание и управление частным капиталом клиентов сегмента private») предоставляет качественный обзор лучших услуг в области банковского обслуживания частных клиентов в разрезе регионов и видов предоставляемого сервиса. В проведении исследования принимают участие банки и компании, управляющие частным капиталом.

А-Клуб – закрытое деловое сообщество Альфа-Банка, предлагающее передовые решения по управлению частным капиталом.