Банк «Приморье» предлагает открывать счета в драгметаллах дистанционно

Банк «Приморье» представляет новую услугу: открытие счетов в драгоценных металлах с помощью дистанционных сервисов — через мобильное приложение.

Оформить банковский счет в драгоценных металлах теперь можно буквально в несколько кликов: в меню приложения «Банк „Приморье“» нужно выбрать раздел «открыть металлический счет», выбрать металл счета — золото или серебро, а также массу (минимальный объем покупки составляет: 1 грамм для золота и 100 граммов для серебра). После этого необходимо подтвердить открытие счета.

— Инвестиции в банковские счета в драгоценных металлах — один из самых надежных способов сохранить сбережения, — комментирует заместитель Председателя Правления — финансовый директор ПАО АКБ «Приморье» Максим Булавкин. — Благодаря счетам в драгоценных металлах можно защитить финансы от инфляции, экономических кризисов. Так, с начала 2020 года рост стоимость золота на Московской бирже составил более 40% в рублевом эквиваленте.

Максимальный объем для открытия счета в драгоценных металлах не ограничен. Со счета можно оперативно продавать и покупать металлы, в том числе и держать счет с нулевым остатком.